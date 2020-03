L’Association Contre Coronavirus/AssoCovid-19 est la première organisation crée dans le monde pour lutter contre le Coronavirus ou Covid- 19 , son siège se trouve en Afrique de l’Ouest à Dakar au Sénégal.



La maladie du coronavirus ou Covid-19 (acronyme anglais signifiant coronavirus disease 20191) est une maladie infectieuse émergente causée par une souche de coronavirus appelée SARS-CoV-22, contagieuse avec transmission interhumaine via des gouttelettes respiratoires ou en touchant des surfaces contaminées , puis en touchant son visage.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que cette épidémie était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 30 janvier 2020 et une pandémie de la Covid19 le 11 mars 2020 .

L’OMS ajoute qu’« On ne peut ignorer le fait qu’il s’agit d’un problème véritablement mondial, qui appellent des solutions mondiales elles aussi », et que : « Tout justifie une coopération mondiale : partout les communautés sont touchées »



Parmi ses principales conséquences, des mesures nationales et internationales draconiennes et sévères de confinement ont été prises partout dans le monde.



Comme facteurs aggravants il y’a :



Le diabète et l’hypertension.



Pour les fumeurs le risque de développer une forme sévère serait augmenté de 50%, et même de 130% pour la forme très sévère, soit quasi mortelle par rapport au risque d’un non-fumeur).



Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de son entourage :



• Se laver les mains très régulièrement.

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.



Nous invitons les états , les peuples ,les gouvernements, les assemblées ,les malades du Coronavirus dans les monde ,les professeurs et docteurs les familles , les femmes , les enfants , les filles , les jeunes ,les hommes de la planète ,les élèves et étudiants , les citoyens , les parlements, les députés ,sénateurs et autres parlementaires , toutes les organisations internationales , l'Organisation des Nations Unies (ONU) et tous ses démembrements , l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ,l'Union Africaine (UA) , les organisations internationales de santé ,les scientifiques et les chercheurs , les représentations diplomatiques , les ambassadeurs et diplomates , les armées , les forces de défense et de sécurité , les juristes , les magistrats , les avocats ,tous les professionnels de le santé , la société civile , les forces vives , les chefs religieux toutes confessions confondues ,les leaders d’opinions , les prêtres et les imams , les chefs traditionnels et coutumiers, les tradipraticiens ,les responsables politiques de tous bords ,les collectivités territoriales et locales ,les élus et futurs élus.



Où que vous soyez, rejoignez la mobilisation contre le Coronavirus ou Covid- 19 au Sénégal, en Afrique ou dans le monde.



Nous devons agir maintenant pour inverser le cours de l’épidémie mondiale du Covid- 19 et sauver des milliards de vies, nous disons bien l’humanité.



Amadou Moustapha GAYE

Président de l’Association Contre Le Coronavirus

ASSOCOVID- 19

Email : assocovid19@gmail.com

Sacré Cœur X Vdn–Tél:+221-77.631.62.27–Dakar/Sénégal

