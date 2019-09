L’Afrique du Sud de nouveau secouée par des troubles xénophobes

Au moins 70 personnes ont été arrêtées le 2 septembre 2019 dans le centre de Johannesburg, suite à des actes de pillage de magasins et à des incendies de bâtiments et de voitures. La veille, un vieux bâtiment du Central Business District avait pris feu, provoquant la mort d’au moins trois personnes.D’autres arrestations ont eu lieu dans le township d’Alexandra, toujours à Johannesburg. C’est ici que se sont concentrées des scènes de pillages dans la nuit du 2 au 3 septembre.Les incidents ont également touché la capitale Pretoria. Des boutiques ont été incendiées dans le quartier de Marabastad, où habitent de nombreux immigrants. Pour l’heure, la police poursuit son enquête et se refuse à qualifier les faits.Pour le ministre de la Police, Bheki Cele, ces violences relevent davantage de la "criminalité" que de la "xénophobie". "La xénophobie sert d'excuse", a-t-il jugé après une tournée des quartiers affectés, rapporte l’AFP.