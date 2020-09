L'Afrique Noire, berceau de l'écriture

L'écriture sera apportée en Europe par Cadmus roi de Phénicie, sujet Égyptien et fondateur de la ville de Thèbes en Béotie. Diodore de Sicile et Hérodote nous confirment ceci.Diodore de Sicile livre troisième : "Il dit que Linus fut le premier d'entre les Grecs qui inventa les vers et la musique, comme Cadmus a introduit le premier dans la langue grecque les lettres qui n'étaient connues que des Phéniciens. Il leur donna leurs noms et forma les caractères dont on s'est servi depuis. On appela ces lettres phéniciennes parce qu'elles avaient été apportées de Phénicie en Grèce et ensuite pélagiennes parce que les Pélagiens sont les premiers chez qui elles aient été en usage."Hérodote livre Cinquième : "Pendant le séjour que tirent en ce pays les Phéniciens qui avaient accompagné Cadmus, et du nombre desquels étaient les Géphyréens, ils introduisirent en Grèce plusieurs connaissances, et entre autres des lettres qui étaient, à mon avis, inconnues auparavant dans ce pays. Ils les employèrent d'abord de la même manière que tous les Phéniciens. Mais, dans la suite des temps, ces lettres changèrent avec la langue, et prirent une autre forme. Les pays circonvoisins étant alors occupés par les Ioniens, ceux-ci adoptèrent ces lettres, dont les Phéniciens les avaient instruits, mais ils y firent quelques légers changements. Ils convenaient de bonne foi, et comme le voulait la justice, qu'on leur avait donné le nom de lettres phéniciennes parce que les Phéniciens les avaient introduites en Grèce."Bien que l'origine africaine des premiers habitants de la Mésopotamie ne fasse aucun doute, on ne peut leur accorder la naissance de l'écriture. En effet de nombreuses recherches nous confirment que l'écriture était déjà présente en Égypte Noire depuis bien des années.