Korhogo / Accusé après la mort tragique du jeune Soro Kognon : Le RDR porte plainte contre le député Soro Kanigui

Le Délégué départemental du Rassemblement des jeunes Républicain (Rjr) de Korhogo, Gédéon ZELEGNON, a réagi aux accusations portées contre des dirigeants de son parti et lui suite au décès tragique du jeune Soro Kognon tué au cours d’échauffourées survenues à une Assemblée générale du Réseau des amis de Côte d’Ivoire dans la cité du Poro. Il a décidé de porter plainte contre le député Soro Kanigui, président du Raci, qui a porté de graves accusations.Déclaration du départemental Rjr de Korhogo relative à la situation qui a prévalu à Korhogo ce samedi 7 juillet 2018Le samedi 7 juillet 2018, notre belle cité du Poro a été le théâtre d’événements ayant entraîné la mort d’un jeune étudiant du nom de SORO Kognohon.Je voudrais d’abord m’incliner devant la mémoire de ce jeune, qui certainement était plein d’envies, de projets et d’ambitions. Ensuite, présenter mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et leur témoigner la compassion de la jeunesse républicaine du département.