Kenya : « Jésus » revient… et repart

Tunique immaculée, modestes sandales, teint rosé et longs cheveux châtains : l’homme a tout de l’imagerie généralement associée au prophète ultime des chrétiens. Depuis quelques jours, c’est en Afrique que ce présumé Jésus pose sur des parkings, dédicace dans des salons, arpente des studios de télévision et apparaît devant des foules aussi enthousiastes que torrentueuses. Le buzz fait rage et le web s’agite, une partie de la toile attribuant même à cette réincarnation virale le don d’ubiquité.Agacée, la partie crédule des réseaux sociaux – athées et croyants confondus – hurle à l’arnaque et fait courir la rumeur que ce Jésus-Christ de pacotille aurait été expulsé du Kenya et les pasteurs hôtes interpellés.