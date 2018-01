Katé Gnatoa, le colonel qui a « accepté de lire une déclaration de coup d’Etat en Côte d’Ivoire pour de l’argent » (PORTRAIT)

Originaire de la région natale de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, à Gagnoa dans le Sud-ouest, le colonel Gnatoa, commandant-adjoint du Groupement de sécurité présidentielle (GSPR) en 2011, « fuit » son pays, le 09 mai de cette même année pour le Ghana voisin, un mois après avoir combattu pour l’ancien chef d’Etat à sa résidence officielle à Cocody (Est Abidjan), lors de la crise post-électorale.



Blessé à la tête (au cours des combats) par un éclat d’obus, Katé Gnatoa Paulin, fiché par les services secrets français, pour son rôle dans l’après-coup d’Etat militaire du général Robert Guéi en 1999, est interpellé, le 11 avril 2011, près du bunker de Laurent Gbagbo, par trois soldats français qui le remettent au contingent togolais de l’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), pour des soins.



Arrivé au Ghana « avec un fonds de 500.000 FCFA », la situation financière de cet ancien sous-préfet militaire de Duékoué (Ouest, 2005-2010), dont les comptes en banque ont été gelés par les nouvelles autorités ivoiriennes, s’est très vite dégradée.



Ruiné, ce fougueux officier que l’ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Moise Lida Kouassi appelle affectueusement « mon oncle », s’organise à Accra (capitale ghanéenne) avec ses frères d’armes exilés pour créer « le conseil pour la souveraineté nationale ». Une organisation de militaire dont il est désigné porte-parole.



C’est d’ailleurs au nom de ce conseil que ce haut gradé de l’armée, entouré de quelques amis, enregistre en février 2012 une déclaration filmée de prise de pouvoir de 4’30 secondes qui a fini entre les mains du pouvoir d’Abidjan, et diffusée quatre mois plus tard (en juin), à la télévision nationale, par le ministre Hamed Bakayoko.



« Ce pauvre soldat (de plus de 1,80 mètres), poursuivit par ses adversaires pour « complot contre l’autorité de l’Etat » est victime d’un abus de faiblesse », ne cesse de répéter Maître Kadidia Touré, son avocat.



Cueilli à son hôtel à Grand-Bassam (45 km d’Abidjan), le 08 mars 2012 par des éléments de l’ex-Force républicaine de Côte d’Ivoire (FRCI), après 10 mois d’exil, le colonel Gnatoa, autrefois d’une forte corpulence, mais quelque peu amaigri, après six ans de détention préventive, a soutenu être « en escale » dans cette ville, le temps de « se livrer aux autorités ivoiriennes ».



Ayant reçu plusieurs balles au bas-ventre et l’avant-bras gauche « coupé en deux » au cours de son arrestation, il est conduit à la Polyclinique sainte Anne-Marie (PYSAM) d’Abidjan où il reçoit des soins. Son bras est « sauvé de justesse », mais est resté fortement endommagé.



Incarcéré depuis 2012 dans plusieurs « redoutables prisons » en Côte d’Ivoire, dont le camp pénal de Bouaké (Centre), le colonel Katé Gnatoa, marié et père de cinq enfants a été reconnu coupable mi-janvier des faits de « complot contre l’autorité de l’Etat » et condamné à 15 ans de prison.



« C’est la vérité M. le juge président. J’ai simplement lu ce qui était écrit sur cette feuille (de papier), parce que ma famille (restée en Côte d’Ivoire) et moi (exilé au Ghana) avions besoin d’argent. Et vu que cette déclaration se présentait comme une solution (de deux milliards de FCFA à se partager), je n’ai pas réfléchi », a insisté l’officier de 53 ans.



Alerte info