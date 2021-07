Kambayi Bwatshia : sous Mobutu, « nous étions dignes »

Il était certes un dictateur, il a volé, mais il a tenté de réglementer la vie des Congolais. À l’époque, nous savions par exemple comment payer nos impôts. Mobutu a également façonné l’identité du pays. Il a rendu la citoyenneté aux Congolais et promu la laïcité. Fondamentalement, la façon d’être zaïrois était typique. Avec Mobutu, nous avions acquis une « personnalité » et on pouvait défendre cette identité. Il y a eu certes des bévues dues à la dictature, mais le Zaïrois commençait à prendre conscience qu’il était digne. En outre, Mobutu a été l’artisan de l’unité nationale. Le Congolais se sentait uni à son sol. Ce qui se passait à Goma ou à Lubumbashi était l’affaire de tous les Zaïrois. Enfin, il a tenté de créer une classe moyenne.Il était un leader en Afrique. Il a imité ses aînés, comme Houphouët-Boigny ou Julius Nyerere. Il a imposé une manière d’être et une façon de se faire respecter. Mais après sa chute, la rupture a été brutale et il n’y a pas eu de continuité comme au Sénégal, par exemple, entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Or, quand une rivière n’a plus de source, elle devient un lac boueux…