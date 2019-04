KEMI SEBA : "NOUS N'AVONS PEUR DE RIEN. LE COMBAT S'ACCENTUE."

Pour avoir osé et tenté d'organiser à Abidjan une manifestation PACIFIQUE contre le néocolonialisme Français en Côte d'Ivoire, décrit dans un billet journalistique Alassane DRAMANE OUATARRA comme un vassal du néocolonialisme Français en Afrique (voir les propos susvisés ici , une enquête judiciaire visant Kemi Seba est intentée par les autorités ivoiriennes pour les motifs FALLACIEUX suivants :Dans ce cadre, la police convoque et auditionne toute personne ayant été de près ou de loin en contact avec Kemi Seba durant son séjour ivoirien . Le but numéro 1 étant de faire condamner Kemi Seba à 20 ANS DE PRISON et par ce biais faire taire le mouvement anticolonialiste de masse qu'il dirige en Afrique francophone. Le but numéro 2 étant de trouver les "complices" qui l'auraient aidé à venir en Côte d'Ivoire, les effrayer afin de dissuader toute résistance. Des journalistes, des militants et des indépendants ont été cette semaine convoqués à cet effet.Le bureau international d'Urgences Panafricanistes annonce que NUL NE POURRA INTIMIDER KEMI SEBA , NI LES CENTAINES DE MILLIERS DE CEUX PARMI SES MILITANTS QUI TRAVAILLENT À SES COTÉS.Nous n'avons peur de rien.Le combat s'accentue.