« KAMA » LE VÉRITABLE NOM DE L’AFRIQUE

Tour à tour, les différents « Envahisseurs » de notre continent ont donné des noms aux peuples africains et créé des frontières visant à nous diviser afin de maintenir leur domination.– Les Grecs nous désignaient par le mot Ethiopiens signifiant Visage Brûlé, et le mot Libye désignait notre continent (Hérodote, Histoire Il, 22 et Histoire IV 42).– Quant aux Juifs, ils nous désignaient par le mot Koushim et notre continent par le mot Koush, du nom BaKouSou l’un de nos peuples du Zaïre (Jérémie 13 : 23 et Sophonie 3 : 10).Cependant, le chapitre 10 du livre de la Genèse en citant les trois continents connus dans l’Antiquité, nous révèle que l’ancien nom de notre continent était KaM, diminutif de KaMa.La racine du mot « KaMa » est omniprésente chez bon nombre de peuples d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Ouest.En effet, KaMa en araméen ou KaM en hébreu, signifie Chaleur, Brûlé, Noirci…, caractéristique principale de notre continent, car selon Hérodote, la chaleur y rend les Hommes Noirs (Histoire II, 22).Mais le mot KaMa est-il originaire de notre continent ?Oui, car depuis l’apparition de l’écriture hiéroglyphique (3400 av. J. C), les anciens Egyptiens se désignaient par le mot KaMtou signifiant Noirs, car ils l’étaient. Par ailleurs, ils utilisaient le mot KaMi ou KeMet (KMT) signifiant Noire, non seulement pour désigner leur terre, mais aussi par extension notre continent.Le mot KaM figure également sur une inscription cananéenne datée du 10ème siècle av. J. C, et désigne notre continent.L’Afrique est le berceau de l’humanité. Donc cela signifie que tous les humains viennent d’Afrique, descendant d’un gène unique. Sachant que le climat qui a permis la naissance de l’homme est proche de celui que nous avons actuellement, l’homme a été armé des atouts pigmentaires, pileux et morphologiques proches des africains équatoriaux actuels, pour survivre dans cet environnement. Les premiers hommes étaient donc Noirs cela depuis « l’homo faber » jusqu’à l’homo sapiens sapiens que l’on peut appeler « le NEGRO sapiens sapiens ». Ce nègre qui a peuplé la planète est appelé homme de Grimaldi lorsqu’il arrive en Europe, puis homme de Chancelade en Asie.L’ancêtre des noirs n’est pas resté à l’état végétatif comme le raconte les blancs pour nous mépriser. C’est bien d’Afrique que viennent les plus anciennes représentations animales, peintures et armes sophistiquées telles que les harpons barbelés. C’est en Afrique qu’est inventée l’agriculture conduisant aux premières sociétés humaines sédentarisées, il y a 10.000 ans. C’est entre 8000 et 6000 av JC que s’est épanouie, une civilisation révélée par de nombreux sites archéologiques, caractérisée par une grande consommation de poissons et de mollusques et qui occupe une aire immense : hauts plateaux du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie, Rift Valley, Nil moyen, Tchad, Haut-Niger, hautes terres du Sahara. Les populations noires couvraient le Sahara jusqu’aux côtes de la Méditerranée comme le prouvent les « Capsiens négroïdes » de Tunisie, les gravures rupestres du Tassili (Sud algérien dans le Sahara). Vers 8000 av JC les outils polis commencent à apparaître dans le Nachikoufien, en Zambie septentrionale. La céramique est attestée vers 7500 av JC dans le massif de l’Aïr.A quelques exceptions près, datant de la fin du IVe millénaire et plus sûrement du début du IIIe avant J.-C., les leucodermes (c’est à dire les blancs et arabes) étaient absents en Égypte et le resteront pratiquement jusqu’à – 1300, époque des grandes invasions des Peuples de la mer sous la XIXe dynastie.Le tableau générique des races représentées dans le tombeau de Ramsès III (XIIe siècle avant J.-C.), montre que les Égyptiens se percevaient comme des noirs ethniques identiques aux nubiens, leurs ancêtres. Le bas-relief du tombeau d’Ousireï 1er en Egypte datant du XVIè siècle av JC et découvert par Champollion aux temps modernes démontrent comment se percevaient les égyptiens et percevaient-ils les autres peuples. Ces Egyptiens sont noirs de peaux avec des cheveux crépus, se vêtaient de peaux de panthère, l’emblème même de la plupart des peuples de l’Afrique centrale.Kama, pour y revenir, découle de la racine kam ou Cham (le fameux fils noir de Noé) et constitue la racine principale pour désigner le brûler, la noirceur ou le charbon, bref le noir profond dans les langues négro-africaines. Il se décline en Kem, khem, kami, kali, kala, gara, gala etc… en suffixe, préfixe ou mot complet. En langue égyptienne Kami signifiait littéralement noir. D’autre part nous avons vu que les égyptiens s’appelaient eux-mêmes Kamit qui signifie les noirs.