Journée africaine des mers et des océans : 6 tonnes de déchets plastiques recueillies, les acteurs sensibilisés sur la protection des espèces protégées marines

Il a reconnu que les plages sont infectées de déchets plastiques et que le nettoyage fait, est un message pour dire aux populations d'éviter de jeter les sachets plastiques dans la mer, car cela dit-il, menace la faune et la flore aquatique.



Selon un acteur de protection de l’environnement, les océans et les mers regorgent des richesses et il est important de sensibiliser les acteurs sur les enjeux de la protection des écosystèmes marins côtiers ou encore amener les acteurs à adopter des comportements écologiques en matière de production et de consommation.



« Les océans et les mers sont de véritables poumons de notre planète car ils nous fournissent de l’oxygène que nous respirons d’une part, et l’espace d’échange commerciaux d’autre part, sans oublier leur rôle dans le développement de la faune et la flore. Il n’est pas exempt qu’ils sont menacés par les déchets chimiques et des tonnes de produits industriels versés dans ces espaces », a déclaré Hervé, un activiste contre la pollution de la mer.



Les autorités togolaises ont pris conscience du danger qui guette les espèces protégées marines. C’est pourquoi, ils ont pris des mesures pour lutter contre le trafic et le commerce illégal des espèces marines. La protection des espèces marines est essentielle à la conservation des écosystèmes mondiaux et au développement socio-économique des populations.