Jeannot Kouadio Ahoussou élu tout premier président du Sénat ivoirien

Le Sénat, institution nouvellement instaurée par la troisième République de Côte d’Ivoire de novembre 2016, vient d’élire son tout premier président, Ahoussou Kouadio Kouadio Jeannot, sénateur de la région du Bélier, lors de la session inaugurale tenue jeudi, à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.



Il a été plébiscité par ses pairs avec 65 voix sur 66 votants lors du scrutin uninominal secret à la majorité absolue. Le vote commencé après l’adoption de la petite loi qui règlement le fonctionnement du Sénat à 11 heures a duré dix minutes.



Le premier président du Sénat ivoirien Ahoussou Kouadio Kouadio Jeannot, conformément aux lois et droits qui lui sont dévolues, a été invité par le président du bureau de séance, le doyen d’âge Touré Lanciné à rejoindre le perchoir pour la durée de la législature.



« Je perçois, à travers votre vote, et au-delà de ma personne, une ardente volonté de faire de notre institution, une grande famille unie et solidaire autour de nos valeurs de fraternité, de paix au service de la démocratie pour le rayonnement de notre beau pays, la Côte d’Ivoire » , a déclaré le président du Sénat ivoirien.



Il a traduit sa reconnaissance à ses collègues pour le plébiscite dont il est l’objet pour présider aux destinées de l’auguste assemblée qu’est le Sénat.



« C’est donc avec une très grande émotion et une détermination certaine que j’endosse ces nouvelles responsabilités au service de notre prestigieuse institution et de la démocratie en Côte d’Ivoire. Je veux enfin pouvoir compter sur vous et vos précieux conseils dans la conduite des missions qui sont désormais les miennes à la tête de notre institution qui est déjà prête à assumer sa mission au service du renforcement de la démocratie dans notre pays », a fait savoir M. Ahoussou Kouadio.



Ahoussou Kouadio Jeannot a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, pour leur confiance et leur vision pour le pays. Il a également salué le président de l’Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro pour avoir accepté de mobiliser toutes les équipes opérationnelles et le matériel technique de l'Assemblée nationale, pour accompagner les sénateurs dans le processus de la mise en place du Sénat.



Le Sénat consacre l’instauration du Bicaméralisme au sein du parlement. Il participe aux côtés de l’Assemblée nationale, au vote des lois de la République, du contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques.



