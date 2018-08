Jean Pierre Bemba évoque l’affaire « Laurent Gbagbo à la CPI »

L’opposant congolais Jean Pierre Bemba libéré il y a quelques jours par la Cour pénale internationale, songe à présent rentrer chez lui en RDC pour y déposer sa candidature afin de briguer la magistrature suprême du pays. Mais avant, il a donné une interview à Tv5 Monde où il a eu l’occasion de se prononcer sur son ex colocataire à la CPI, Laurent Gbagbo.Jean Pierre Bemba a affirmé à la chaine de télévision qu’il était dans un profond regret de voir l’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo, incarcéré à la Haye. Il a toutefois émis le vœu que la cour dise le droit et acquitte Gbagbo pour que ce dernier soit aussi libéré comme lui.Les avocats de Laurent Gbagbo ont soumis une requête à la cour dans laquelle ils ont demandé aux juges de prononcer un non-lieu afin que leur client soit acquitté et libéré. Une audience importante sur le procès conjoint de Gbagbo et Blé Goudé est prévue pour se tenir le 1er octobre prochain. Les deux hommes pourraient bien y obtenir leur liberté.