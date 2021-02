Quel bonheur de passer la nouvelle année sur la terre de mes ancêtres



- j'ai été enfant de chœur,

-j'ai été choriste,

- j'ai été lectrice,

-j'ai fait de nombreux groupes de prières,

- j'ai assisté à des veillées de prières,

-j'ai assisté à des prières de délivrance,

- j'ai fait des cours bibliques,

-j'ai marché dans la rue pour évangéliser les gens,

-je parlais de Jésus aux gens,

- j'ai assisté à la messe régulièrement tous les jours (7 jours / 7)

-Je priais Jésus nuit et jour afin que toutes les inégalités de notre humanité puissent changer

Je faisais tout ceci parce que mes parents le faisaient et tout mon entourage également



Mais, en même temps :

-je n'avais jamais compris pourquoi est ce que Jésus était blanc et le diable était noir,

- je n'avais jamais compris pourquoi est ce que le christianisme à lui seule faisait naître autant de religion,

-je n'avais jamais compris pourquoi il n'y a jamais eu un pape noir,

- je n'avais jamais compris pourquoi il n'existait pas de saint africain

-Je n'avais jamais compris le mystère de l'incarnation selon lequel une vierge devait donner naissance (malgré le multiple enseignement, je ne comprenais rien),

-Je n'avais jamais compris le slogan selon le quel « pars à l'église, pries ton dieu, mais ne regarde pas ce qui se cache derrière »,

-je n'avais jamais compris pourquoi la religion qui sensée être une source de paix avait utilisé tant de violence pour convertir mes ancêtres,

-je n'avais jamais compris le bulle papale du pape Nicolas v qui avait autorisé l'esclavage des noirs,

-Je n'avais jamais compris pourquoi l'église n'avait jamais condamné la colonisation,

-je n'avais jamais compris pourquoi tant de personnes adepte des sectes venaient à l'église,

-Je n'avais jamais compris pourquoi est ce que tous ces présidents africains sanguinaire occupaient les premières places à l'église.



J'ai maintenant tout compris : tout n'est que stratégies de domination, car l'impérialisme traîne derrière elle et les ONG, et l'église, et les multinationales. Bref, l'objectif est de construire une société qui vit dans la peur : peur d'aller en enfer, peur de mourir, peur de souffrir, peur de tomber malade, etc. il faut créer un peuple passif manipulable qui va consommer les produits des multinationales sans ne jamais songer à devenir scientifique car concentrer à toujours prier pour obtenir une place au paradis céleste.



Je peux dire aujourd'hui que j'ai enfin retrouve le bonheur tant recherché, je sais maintenant qui je suis et qui est ce que j'étais sensé être depuis

-Je suis fière d'être Africain, bamiléké

-Je n'ai plus honte de dire que je viens de Bamendjou

-je n'ai plus honte de dire que mon nom, c'est koudjou

- je n'ai plus honte de dire que chez nous, on mange le couscous de mais le matin

-Je n'ai plus honte, car je me sens moi

-tout complexe est fini,

-je rentre dans mes origines et j'essaye de rattraper tout le temps perdu



Ce que je peux dire est tout simplement que la religion en Afrique authentique est d'abord une question scientifique et philosophique, elle est du domaine du contrôle des comportements et de la construction de l'harmonie entre l'homme et le monde spirituel ! Seulement pour cette raison, aucun peuple ne peut prétendre avoir reçu de Dieu l'exclusivité de ‘’peuple élu’’ dont mandaté pour venir évangéliser nous autre de facto déclaré impie et idolâtre ! Nom, la vie ne convertit pas la vie.

La spiritualité Africaine est célébration de la vie et de l’humain puisqu’elle ne substitue pas l’expérience directe e la vie par les dogmes comme dans le messianisme prophétique.

Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle serra automatiquement le berceau des sciences, des techniques, et même des religions !



La vérité est juste devant nous, il suffit de bien regarder.

Seul un peuple fondamentalement violant à besoin du messie !



Nzinga Kimpa Vita Koudjou