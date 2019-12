JÉSUS N'A JAMAIS EXISTÉ

Les Africains détestent tout ou presque dans l'esclavage et la colonisation… sauf Jésus. Vous avez des gens qui nous ont mis en esclavage, anéanti nos empires prospères, puis nous ont colonisés, nous volent toutes nos richesses et nous appauvrissent, nous méprisent jusqu'à la moelle des os, nous volent tout… TOUT jusqu'à notre histoire et nos ancêtres. Mais vous pensez qu'ils vont partager la connaissance de Dieu avec nous.Jésus est une fabrication dont les sources sont très claires. Ces sources sont africaines : le mythe de la vierge mère Isis, son époux mort supplicié et ressuscité Osiris, et leur enfant divin sauveur Horus. Les Romains ont créé Jésus pour contrôler spirituellement tous les sujets de leur empire nouvellement conquis et dont les peuples étaient réfractaires à l'autorité. C'est pour ça que le siège de la chrétienté (le Vatican) se situe en Italie à Rome. Le but était politique.De la même façon le but des esclavagistes puis des colonialistes était aussi politique. Le christianisme en Afrique a un seul but : faire passer les Blancs pour un peuple divin et nous faire accepter leur domination par conséquent divine. C'est tout.Si vous êtes noirs et êtes dans cette religion, vous servez le projet politique impérialiste occidental, c'est simple. On a pris quelque chose que vous avez inventé, on l'a transformé pour venir vous détruire.Nous n'avons aucune intention d'aller contester le christianisme et l'islam hors d'Afrique. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais nous disons aux Africains que ces religions leur sont nocives et qu'en réalité ils servent les projets politiques impérialistes occidentaux et arabes. La quête légitime de Dieu par les Africains se fait aux mauvais endroits. Rendez à nos bourreaux leurs religions et retournez à votre Dieu, que vous avez les premiers sur Terre découvert, et à vos ancêtres.