Ivanka Trump visite l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire

La fille aînée du président américain va passer deux jours dans chacun des deux pays pour soutenir une initiative des États-Unis destinée à 50 millions de femmes vivant dans les pays en développement, d'ici à 2025, selon le gouvernement américain.En Éthiopie, elle rendra visite à des employées de l'industrie du café et visitera un établissement textile géré par des femmes.Ivanka Trump, conseillère de son père, participera à une rencontre de la Banque mondiale dans ce pays d'Afrique de l'Est.Elle poursuivra sa tournée avec la visite d'une ferme cacaoyère en Côte d'Ivoire, où il prendra part à une réunion sur "les opportunités économiques des femmes d'Afrique de l'Ouest".Lancée en février dernier, l'initiative "Women's Global Development and Prosperity" (W-GDP) vise à former des femmes du monde entier pour les aider à obtenir des emplois bien rémunérés, selon le gouvernement américain.