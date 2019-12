Interview/ Kunta Mader (Animateur Producteur groupe RTI, Promoteur du FESTICA)" : La commune d'Abobo est l' Afrique en miniature"

Le FESTICA est devenu pour la population d'Abobo une tradition depuis neuf ans. Comment jugez-vous la marche de ce festival par rapport aux autres événements qu'on rencontre à Abidjan ?



Je respecte toutes les oeuvres d'esprit. Chaque festival dans le district d'Abidjan a non seulement son importance, mais chaque festival a son public. En ce qui concerne le FESTICA nous nous réjouissons que cela soit devenu un événement majeur et prépondérant de notre très chère commune qu'est ABOBO. Je remercie DIEU pour sa bonté et sa générosité. Et également merci à la population notamment à la jeunesse de l'avoir adopté et de s'être approprié.



On sait que les débuts de ce festival n'ont pas été facile. Est ce qu'on va dire qu'aujourd'hui cet événement se déroule comme vous l'aurez souhaité au plan organisationnel, au niveau des moyens financiers souhaités ?



Aucun début n'est facile. D'ailleurs je préfère un début difficile à un succès éphémère. Côté organisation, on met toujours l'accent sur la sécurité depuis le commencement. Quant aux moyens ils viendront avec le temps. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier les rares partenaires qui ont cru en moi notamment la lonaci, la cie, Moov ci, Avsi, OIM, UNESCO, CI Plaques, univers média technologies également la Mairie d'Abobo.



On voit de plus en plus beaucoup d'artistes s'intéresser au FESTICA. Qu'est-ce qui les attire autant vers cette fête ?



ABOBO est la commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Si le public d'Abobo t'adopte ., c'est sûr que votre carrière connaît une montée vertigineuse. Regardez des artistes comme ,ALPHA, TIKEN JAH, feu ARAFAT DJ, etc..Abobo n'est pas étranger à leur succès. Et ils le savent bien. En plus, les gens s'intéressent au FESTICA pour notre sérieux. Ce festival rassemble toutes les générations et tous les styles musicaux .Ce qui est un peu rare chez les autres. Puis, reconnaissons que faire un festival à ABOBO aiguise la curiosité dans une cité stigmatisée par des clichés et autres préjugés qu'on lui colle. Notons également qu' à FESTICA nous respectons nos invités. En somme, c'est un festival d'intérêt public.



Lors du lancement de cette édition vous avez souligné le soutien du Ministre Maire d'Abobo, Hamed Bakayoko. Ce soutien est-il effectif à ce jour?



Nous avons bénéficié du soutien du Maire Hamed BAKAYOKO. Et nous sommes persuadés qu'en tant que père, il fera plus que ça les années à venir. Car le FESTICA mérite d'être soutenu afin de lui donner une dimension internationale.



Quelles sont les grandes innovations de cette 9e édition ? Et quel message pouvez-vous lancer aux populations ?



Le FESTICA aura lieu les 29,30 et 31 Décembre 2019 au complexe sportif d'Abobo. Cette année, en terme d'innovations, il y a un concours de poème ou poésie entre 5 établissements afin de donner l'envie aux gens qui ont peur d'Abobo de l'aimer et d'avoir l'envie de le visiter. Car en réalité, ABOBO est une cité de l'hospitalité, une sorte D'AFRIQUE en miniature. Nous avons également cette année comme invitée la communauté Sénégalaise. Elle viendra nous monter ses mets, voire toute la splendeur de sa riche culture.. Il y aura lors de la cérémonie d'ouverture du FESTICA des danses traditionnelles d'ici et d'ailleurs ( Senoufo, Lobi, Mossi, Nigérian,,Didaha di du Mali et le sympa..) afin de se rappeler la Côte d'Ivoire d'hier. Comme artistes urbains, nous aurons BAILLY SPINTO, AFFOU KEITA, ISMAEL ISAAC,,JIM KAMSON, KEDJEVARA, AKLANE, NAKISSA, TEEYAH, TNT, MIRAK IMAM J , PAPE TCHIOPET du Sénégal DEFTY, et toute la crème du Hip hop . Il y aura également la musique de la côtière.

Pour finir, j'invite toute la population Abidjanaise à se rendre au Complexe sportif d'Abobo le Dimanche 29 Décembre à 15h pour vivre la cérémonie d'ouverture de la 9ème édition du FESTICA. Elle ne sera pas déçue. Je voudrais dire merci infiniment au 1er magistrat de la commune. Merci infiniment à la presse nationale et internationale. Que DIEU veille sur notre beau pays,la Côte d'Ivoire.



Réalisée par José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan