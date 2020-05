Inorie Fotso, la fille du milliardaire Fotso Victor, lance un téléthon en Casamance au Sénégal.

C’est parti pour un élan de solidarité en faveur des populations démunies du sud du Sénégal. The Inorie’S Foundation organise en partenariat avec Musuba Tv et des artistes de la Casamance, un téléthon pour l’achat de gels hydro-alcoolique, la confection de masques de protection en faveur des couches les plus vulnérables des régions du sud du pays à savoir Ziguinchor, Sédhiou, Kolda… afin de faire face au Covid-19, pandémie qui fait des ravages un peu partout dans le monde.



Tandis que le COVID-19 continue son avancée à travers la planète, quel est donc le sort réservé aux populations africaines et surtout aux plus démunies ? L’Afrique qui ne comptait qu’un faible taux de cas infectés commence à enregistrer de plus en plus de morts.