Inauguration du Centre Hospitalier Régional de Yamoussoukro : MedAfrique réalise les promesses du gouvernement ivoirien

Situé dans la commune de Yamoussoukro en face du grand marché de ladite ville, le CHR couvre une population estimée à plus de 391.117 habitants en 2016, selon la Direction Départementale de la Santé et de l’Hygiène Publique.



Le CHR de Yamoussoukro a une superficie d’un hectare et demi, et dispose de 18 bâtiments de type pavillonnaire composant une direction, une administration et plusieurs services.



Source : Sercom