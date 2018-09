Immigration clandestine : la difficile réintégration des "retournés" en Côte d'Ivoire

C'est le paradoxe de la Côte d'Ivoire. Alors que l'économie ivoirienne est l'une des plus dynamiques d'Afrique et que le pays affiche des taux de croissance record ces dernières années, les candidats à l'exil n'ont jamais été aussi nombreux. Certains réussissent à partir, notamment en Europe, mais pour d'autres, le voyage tourne court et ils sont renvoyés chez eux. Ce retour est alors synonyme d'échec et, bien souvent, de rejet par leurs proches. Reportage de notre correspondant à Abidjan.