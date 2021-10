“Il est fini le temps des colonies”, scande la manif contre le sommet Afrique-France

C’ était ce samedi 9 Octobre, presque à la fin du contre sommet Afrique France. Il reste « la balade décoloniale » à travers Montpellier qui se fera demain dimanche 10 Octobre avec un rendez vous à 10H Place des grands Hommes ! À Odysseum. Dans la matinée du samedi deux conférences organisées à La Carmagnole sur « Le franc CFA et la domination économique » et « la présence militaire française en Afrique » ont fait, comme toutes les autres conférences et ateliers du contre sommet, le plein de participant.e.s, plusieurs n’ont pas pu entrer. D’ailleurs vous trouverez prochainement dans Le Poing un dossier plus complet sur toutes ces conférences et colloques traitant de la politique de la France en Afrique et de ses conséquences jusque dans nos quartiers populaires.C’est sous un franc soleil et dans une ambiance colorée et festive que le rassemblement s’organise à 15H au plan Cabanes. Les premiers mots d’ordre sont clairement pour dénoncer les arrestations qui ont eu lieu, ce sont des sans papiers qui venaient manifester, et qui en ont le plein droit : « des papiers, pas des policiers » ! D’ailleurs quand le cortège arrivera à St Roch, il y aura une performance au sens chorégraphique et musicale devant la gare : « je ne partirai pas », danse et chante une partie du cortège des sans papiers.