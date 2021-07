ISIS, OSIRIS, HORUS : QUI SONT-ILS ?

QUI EST OSIRIS ?



Ousiré, Siré, Wosara, Wosiré, Osoro, Osaré, Awzaar (Osiris), le Kem Our (terme pharaonique qui signifie le grand Noir,). Les Medou Neter (Paroles Divines) qui servent à écrire son nom montrent qu’il est l’ancêtre puissant qui veille sur le trône divin.

Mais avant de s’asseoir sur le trône, il fut le premier à avoir souffert, à être mort, à être ressuscité d’entre les morts, à être monté au ciel pour s’asseoir sur le trône divin, pour rendre le jugement divin selon les lois de Maât et définir ainsi qui devient ancêtre divin. Qu’est ce qui a fait qu’Osiris a pu ressusciter d’entre les morts et monter au ciel et entrer dans l’éternité?

Pour accéder à l’éternité Ousiré a été justifié lui-même par sa pratique rigoureuse des lois de Maât (Vérité, Justice, Ordre cosmique et divin, Harmonie). C’est par les principes sacrés de Maât qu’il a pu être justifié, grâce aux efforts de sa femme Aïssata (Isis) et de tous ceux qui ont œuvré pour qu’il revienne à la vie (après avoir et mis a mort par Seth).

Puisqu’il est l’ancêtre puissant qui veille sur le trône divin, d’où tire-t-il cette puissance?

Il a tiré cette puissance et cette autorité du fait qu’il a pratiqué la Maât (donc fait le bien). Ousiré est donc puissant parce qu’il fait le bien et maîtrise la pratique du bien. Il est Maître dans l’art de pratiquer et d’accomplir la Maat (le Bien) Voila pourquoi il est appelé le Neb Maât (Maître de la Justice, de la Vérité, etc…) dans les textes pharaoniques.

Les textes pharaoniques n’ont jamais affirmé qu'Ousiré a sauvé qui que ce soit lui-même. Ousiré n’est donc pas un sauveur ou un messie. Étant donné qu’il n’est pas un messie, ni un sauveur, il ne sauve personne. Pour accéder à l’éternité il a lui-même été justifié par Maât.

Étant donné que c’est par Maât qu’il accède à l’éternité, son exemple montre qu’il faut pratiquer la Maât et vivre selon les lois de Maât, car c’est la seule façon de faire afin d’être justifié, d’accéder au statut d'ancêtre divin et c’est ainsi que toute personne qui souhaite accéder à l’éternité doit être justifié. Ousiré est donc le bon berger, dont l’expérience de vie sert à conduire le troupeau d'Amen-Râ (Dieu) vers la lumière et les chemins de la Maât.

Ainsi c’est par Maât et seulement par Maât qu’Ousiré juge, c’est de Maât qu’il détient son pouvoir et son autorité. Voila pourquoi devant le tribunal divin, c’est selon les lois de Maât que le défunt est jugé. Ousiré ne peut rien faire et n’est rien sans Maât, car lui-même c’est grâce et par Maât (vérité, justice, harmonie, ordre, rectitude, droiture, etc…) qu’il a accédé à l’éternité et à ce statut. Maât est donc au centre de toute chose.

Enfin Ousiré en tant qu’ancêtre puissant, principe de l’éternité, être divin entré dans l’éternité (donc être éternel), est ce que tout un chacun est appelé à devenir à la fin de son parcours terrestre (c'est à dire des êtres éternels). Voila pourquoi on parle et on parlera encore et toujours de l’Osiris Cheikh Anta Diop, l’Osiris Marcus Garvey, de l’Osiris Lumumba, etc… pour des siècles et des siècles AMEN (AMON) !

Hotep !!!