Homme noir, qui es-tu ?

Tu portes des noms étrangers, des prénoms d'esclaves,

Tu parles des langues étrangères, t'éloignant de ton axe maternel, de ton giron culturel,

Tu exaltes des religions étrangères, t'éloignant de ton centre cosmique,

Tu consommes étranger, te privant de tes facultés divines de créer ce qui sied à ta personne et te rendant dépendant à vie de ceux-là qui déplorent ta présence sur terre,

Tu t'appropries des dieux, des ancêtres et des coutumes étrangers, te rendant complice de ton esclavage spirituel.



Tu ne connais ton histoire, tu ne connais ta réalité,

Y trouves-tu un intérêt quelconque ?

Tu accueilles tout le monde chez toi, sans discernement et tu te mets à genou devant quiconque,

Au nom de l’universalisme ?

Penses-tu quelque chose de l'Européen ?

Penses-tu quelque chose de l'Asiatique ?

As-tu une idée préconçue sur l'étranger ?



Tu habites des pays étrangers, où tu n'as que des mauvais rôles,

Tu habites des Etats coloniaux, où l’étranger a plus de droits,

Sur la terre de tes ancêtres, l’étranger a dressé des murs qui t’empêchent de communiquer avec ton frère.



Tu te poses en défenseur de ces murs sans vouloir les casser,

Religions coloniales,

Frontières coloniales,

Langues coloniales,

Prénoms coloniaux,

Stéréotypes ethniques issus de la colonisation,

Voilà qui est source de divisions en terre-mère.



Et tu veux être plus Jésuiste que les Romains, plus Taoïste que les Chinois,

Tu veux être plus francophone que les Français, plus lusophone que les Portugais,

Tu veux être plus Congolais qu’Africain, plus Gabonais que Camerounais,

Tu veux être plus Muhammadiste que les Arabes, plus Mosaïste que les Hébreux,

Tu préfères t’appeler Mamadou plutôt que Sangaré, Pierrette plutôt que Bouanga,

Tu préfères produire ton intelligence en Anglais plutôt qu’en Igbo,

Tu préfères t’approcher du Corse plutôt que du Kouyou,

Tu préfères étudier le Latin plutôt que le Kémétique ou le Sawa.



Tu te réjouis du sourire de l'étranger, de sa grâce parce qu'il t'emploie,

Parce qu’il t’aménage un petit espace pour le bon Nègre que tu es,

Tu ne te rends compte que tu n'es qu'un chien à sa table,

Un sang impur qui abreuve ses sillons,

Tu fais tout pour le satisfaire contre tes propres frères,

Mais en fin de compte tu ne ramasses que miettes et rogatons,

On ne te sert que os et arêtes, à même le sol.



Le chien, c’est cet animal apprivoisé ayant oublié qu'il est un animal,

Il pense être un être humain en compagnie d'un être humain,

se moquant ainsi de ses autres congénères restés dans la brousse

et contre lesquels son maître le lance pour lui apporter de la ripaille.