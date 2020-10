L’UNESCO a lancé en 1964 l’élaboration de l’Histoire générale de l’Afrique pour remédier à l’ignorance généralisée sur le passé de l’Afrique. Pour relever ce défi qui consistait à reconstruire une histoire de l’Afrique libérée des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation et favoriser une perspective africaine, l’UNESCO a fait appel aux plus grands spécialistes africains et internationaux de l’époque. L’élaboration des huit volumes de l’Histoire générale de l’Afrique a mobilisé plus de 230 historiens et autres spécialistes pendant plus de 35 années.L’Histoire générale de l’Afrique est une œuvre pionnière, à ce jour inégalée dans son ambition de couvrir l’histoire de la totalité du continent africain, depuis l’apparition de l’homme jusqu’au enjeux contemporains auxquels font face les Africains et leurs Diasporas dans le monde. C’est une Histoire qui ne laisse plus dans l’ombre la période précoloniale et qui insère profondément le destin de l’Afrique dans celui de l’humanité en mettant en évidence les relations avec les autres continents et la contribution des cultures africaines au progrès général de l’humanité.La collection complète est publiée en huit volumes. Les chapitres des différents volumes sont abondamment illustrés de cartes, figures, chiffres et diagrammes et de sélection de photographies en noir et blanc. Les textes sont, pour la plupart, complétement annotés et sont tous complétés par une importante bibliographie et un index.Ces dernières années, l'UNESCO a entrepris la préparation et la rédaction de trois nouveaux volumes de la HGA (volumes IX, X et XI).Jusqu’à présent, l'Afrique et ses Diasporas ont souvent été présentées comme des groupes distincts séparés par des océans qui n’ont eu que des contacts sporadiques durant des brefs moments historiques. Les rédacteurs des nouveaux volumes de l’Histoire générale de l’Afrique ont voulu rompre avec cette perspective binaire et réductrice des relations entre l’Afrique et ses diasporas.En introduisant le concept d’Afrique globale (Global Africa), le comité scientifique international a souhaité proposer une relecture innovante de ces liens. Ce concept permet en effet de comprendre l’histoire des relations entre Africains et personnes d’ascendance africaine comme un processus articulé et continu, fait de circulation de personnes, de connaissances, de savoir-faire, de productions culturelles et dont la matrice est l’héritage africain.Ce concept permet de dépasser la question de la race et met l’accent sur la présence multiforme de l’Afrique dans les différentes régions du monde et la diversité de ses influences sur les autres cultures. Ainsi, sur le plan géographique, la présence africaine est envisagée, non plus simplement avec le prisme du monde atlantique (Europe, Amériques et Caraïbes) mais de manière véritablement globalisée avec la prise en compte des diasporas de l’Océan indien, du Proche et Moyen Orient et de l’Asie.Sur le plan historique, cette présence est pensée sur le temps long depuis les temps anciens, pour illustrer les différentes vagues de « sorties » de l’Afrique (explorations et expansions africaines hors du continent, déportation massive des Africains dans différentes régions du monde par la traite, déplacements occasionnés par la colonisation, migrations postcoloniales, etc.). Au-delà de son utilité pour rendre compte de cette diversité des trajectoires et de la continuité des relations, le concept d’Afrique globale permet aussi de mieux comprendre les aspirations des nouvelles générations en Afrique et dans la Diaspora pour contribuer à la renaissance africaine et à la construction d’un panafricanisme du XXIe siècle.