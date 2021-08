Histoire africaine : pourquoi il est important de s'y replonger

« L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas de conscience extérieure objective donnant lieu à l'universalité. L'Afrique n'a pas d'égard pour la vie individuelle. » Telles étaient les réflexions du philosophe Friedrich Hegel, penseur de l'Afrique dans ses Leçons sur l'histoire de la philosophie, qui ont animé l'histoire des idées pendant près de deux siècles. S'est ensuivie une longue période d'impérialisme scientifique qui, à l'aube de la campagne coloniale, a donné lieu à ce que Cheikh Anta Diop appelait la « falsification consciente de l'histoire africaine ». Soit une sorte de déni systématique de l'apport de la civilisation « nègre ».La philosophie de l'histoire hégélienne qui a nourri cette vision a trouvé une fin de non-recevoir chez les Africain·e·s et les africanistes, ouvrant ainsi la voie à ce qui peut être qualifié de controverse historique majeure. Il n'est pas question ici de revenir sur la pensée d'Hegel ; une pluralité d'auteurs comme Mohamed Moulfi, Amady Ali Dieng et Alfred Adler s'en sont chargés. Il s'agit plutôt de présenter les résurgences d'une conception européocentriste qui marque encore profondément les discours et de montrer que le recours à la didactique de l'histoire peut, à son tour, proposer des grilles d'analyse du monde.Cette dénégation de l'histoire a longtemps perduré. Nous distinguons d'abord le déni systématique des faits passés. Il est perceptible au niveau des controverses entre historiens. L'exemple le plus probant est peut-être le débat ancien autour de « l'origine nègre de la civilisation égyptienne », farouchement contestée durant les années 1960.Il a fallu ainsi attendre le colloque international du Caire de 1974, parrainé par l'Unesco, pour que, pour la première fois, des archéologues africains confrontent leurs recherches avec celles de leurs homologues européens et américains et qu'enfin l'égyptologie se réconcilie « avec l'Afrique ».C'est aussi dans cette pensée que s'inscrit le travail de « désencombrement » de l'histoire de l'Afrique, entrepris par l'historien et archéologue François-Xavier Fauvelle, récemment élu au Collège de France à la tête de la première chaire pérenne consacrée à l'Afrique. Cette nouvelle écriture poursuit un projet initié dès les indépendances, notamment celui de définir la « place de l'histoire dans la société africaine », pour citer Joseph Ki-Zerbo. Ces réflexions interrogent la fonction véritable de l'histoire et ses répercussions profondes sur l'imaginaire et l'univers mental des Africains, en réponse à ce que le philosophe Anatole Fogou appelle « l'histoire chaotique ». En effet, cette dernière a longtemps été une histoire imposée, fragmentée et tragique tendant à reléguer les « dominés africains » à des êtres dont le seul objectif est la survie face à la misère.