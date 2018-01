Hismaël, 15 ans, mort poignardé à Paris : "Ici, tout le monde craint un match retour"

Des mots, des bougies, des roses blanches ou rouges, des lys et du mimosa ont été déposés depuis ce samedi devant le 131, rue de la Roquette dans le 11e arrondissement de Paris. C’est là que, samedi 13 janvier, vers 19h, un adolescent de 15 ans a été poignardé dans le dos avant de s’effondrer au sol."Un passant héroïque", comme le décrit un voisin sur ce mot apposé depuis sur un mur, lui a prodigué un massage cardiaque, puis les pompiers, "pendant plus de 20 minutes", avant que le Samu ne le conduise à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13e) où vers 21 heures, il a succombé à ses blessures.Deux jours après ce drame, lui-même survenu au lendemain du meurtre d’un jeune homme de 22 ans à Châtelet pour une "simple bousculade" selon plusieurs sources, l’émotion était toujours très vive dans le quartier. "Hismaël D. était un jeune garçon connu et apprécié du quartier. Pas étonnant que les riverains viennent lui rendre hommage", indique une source proche du dossier à LCI.Au total, cinq personnes nées en 2002 et en 2003 ont été placées en garde à vue dans le cadre dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte samedi pour meurtre et confiée au 2e district de la police judiciaire. Parmi eux figurent deux mineurs placés en garde à vue le lendemain du drame et appartenant à l'une des bandes, a précisé la source judiciaire. L'un des deux adolescents arrêtés la veille sur les lieux, après avoir été désignés par des témoins comme ayant participé à la bagarre, a en revanche vu sa garde à vue levée dimanche soir, selon la même source.Les enquêteurs continuaient ce dimanche d'entendre un mineur qui "s'est présenté spontanément à la police (la nuit du drame, ndlr) en qualité de témoin mais qui a indiqué avoir participé à la rixe au côté de la victime décédée", selon la source judiciaire. Il a été placé en garde à vue pour "violences et participation à un attroupement armé".