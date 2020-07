"Héritage" de Yodé et Siro - Major Doumbia : "Je pense que le gouvernement devrait leur faire un procès en diffamation"

Dire que dans ce pays, tous les emplois sont occupés par les Bakayoko et les Coulibaly, est une affirmation mensongère et propagandistes, dont l'objectif clair est une incitation à la haine tribale contre le régime qui est au pouvoir, mais indirectement contre un groupe communautaire donné dont les membres sont supposés être les bénéficiaires exclusifs des emplois publics.Mieux, dans un cynisme qui banalise la tentative d'assassinat de l'actuel Président de la République par les militaires proche de Gbagbo, ils invitent subtilement à une insurrection populaire contre le régime qui est au pouvoir, sur la base de l'accusation tendancieuse et non avérée de tribalisme portée contre ce régime.("On va vous chasser et cette fois vous ne pourrez pas sauter de clôture (allusion à Ouattara), parce que maman Bulldozer a cassé toutes les clôtures".Je pense que le gouvernement devrait leur faire un procès en diffamation, pour qu'ils partent expliquer publiquement devant la justice de la nation, quelle est le service de l'administration nationale où "du rez de chaussée au dernier étage", les employés sont tous des Bakayoko ou des Coulibaly.Dans ce pays, il y a la liberté d'expression certes, mais la justice aussi a la liberté de vous convoquer pour que vous puissiez apporter les preuves de vos accusations devant la nation.