« Habille-nous Africa »: La mode africaine, reine d’une filière sans trône

En marge des défilés, Noémie Lenoir s’est interrogée sur la filière de la mode encore très artisanale en Afrique alors qu’elle influence les plus grands couturiers en Europe et au-delà. Le résultat de ses recherches au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal est à découvrir dans Habille-nous Africa, un documentaire à découvrir ce mercredi sur TV5 Monde (vidéo ci-dessous).Jean-Paul Gaultier, Paco Rabane, Valentino, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix, Hermès, Stella MacCartney… Les plus grands noms de la mode s’inspirent des tissus, matières et motifs africains. Pourtant les créateurs du continent n’ont pas pignon sur rue à Paris, New York ou Milan. Ce constat en forme d’interrogation est le point de départ du film Habille-nous Africa réalisé par Noémie Lenoir pour TV5 Monde.