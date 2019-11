HORTENSE PLANCZNER (S. G. FPI FONTENAY-SOUS-BOIS) : "NOUS RENOUVELONS NOTRE FIDÉLITÉ AU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO"

DISCOURS D'INVESTITURE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU FPI DE FONTENAY-SOUS-BOIS



Je voudrais vous remercier pour avoir répondu massivement à notre invitation.



Ce jour, dimanche 24 novembre 2019 marque un nouveau départ pour la section FPI de Fontenay- sous-bois, que j’ai l’honneur de diriger depuis l’Assemblée Générale Élective du 19 octobre 2019 qui a vu les camarades me témoigner leur confiance.

A cet instant précis de mon propos, qu’il me soit permis d’avoir une pensée pour ceux des nôtres qui nous ont quittés au moment où nous avions le plus besoin d’eux ; je vous ferai l’économie d’une longue liste, mais nos tristes souvenirs de la disparition du Vice-président SANGARE Abou Dramane sont encore vivaces! L’homme de la rigueur, de la loyauté et de la fidélité ; celui qui a tenu la barre lorsque des vents contraires ont tenté vainement d’ébranler le “ navire FPI“. Repose en paix Vice-président SANGARE Abou Dramane, tu as fait ta part, nous tenons le flambeau allumé !

Une pensée aussi pour le camarade MIAKA Oureto Sylvain qui avec ses camarades de la Direction du Parti ont courageusement résisté aux grossières tentatives de réduire le FPI à sa plus simple expression ! Sois salué camarade MIAKA Oureto, avec toi, tous ceux qui, connus ou moins connus sont tombés pour la mère patrie.

C’est aussi l’occasion de rendre un hommage à deux dames, deux sœurs de lutte : il n’est point question ici de réconciliation car de discorde, il n’en a jamais été question.

Mais les avoir côte-à-côte en ce jour, nous rassure et nous donne plus de force à continuer le travail du Parti. ADE Assalé Hortense, ex-représentante,

Georgette NEKALO Représentante en exercice,

soyez saluées ; que Dieu vous bénisse pour votre engagement aux côtés du président Laurent GBAGBO.

Avec son frère Nestor DAHI, Secrétaire Général Adjoint, nous leur devons le Congrès de MAMA qui a porté le Président Laurent GBAGBO à la tête du Parti ;

il s’agit du camarade Secrétaire Général Adjoint KOUA Justin.

La Section FPI Fontenay-sous- bois, reconnaissante, a décidé en Assemblée de s’appeler : SECTION KOUA JUSTIN DE FONTENAY.

Camarade Représentante, transmets au Président GBAGBO que Fontenay-sous- bois est debout avec lui jusqu’au bout. Nous lui renouvelons notre fidélité et tout notre soutien dans cette épreuve dont il est déjà sorti vainqueur. Acquitté, mais pris en otage ! Quelle indignation !

Chers invités, dans la vie d’une Nation dit-on, il arrive un moment où il faut faire un choix : se soumettre ou se battre ? A Fontenay-sous- bois nous avons choisi de nous battre jusqu’à la libération de notre pays la Côte d’Ivoire.

Soyez salués chers amis des Partis frères et les Forces de progrès. Nous nous réjouissons de votre présence qui conforte dans l’idée que la Direction du FPI, en appelant à l’unité et au rassemblement ne s’est pas trompée.

Camarade Représentante, à travers toi, je mets à la disposition du Parti l’instrument de combat qu’est la Section « KOUA JUSTIN DE FONTENAY »,

propose et nous travaillons.

Ensemble pour un FPI plus fort que jamais afin de préparer la « mère des batailles » en 2020 et le retour du Président GBAGBO.

Le président Laurent GBAGBO, de retour au pays, c’est l’Espoir pour la Côte d’Ivoire.

Je vous remercie.