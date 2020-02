Guinée : les prêtres demandent à Alpha Condé de respecter la constitution

L’église catholique vient de se prononcer sur l’actualité sociopolitique du pays. Au terme de la 34ème Assemblée ordinaire de l’union du clergé guinéen tenue du 22 au 26 janvier à N’zérékoré, les prêtres catholiques ont estimé que l’heure est grave. Ils ont à l’unanimité, condamné les violences en cours dans le pays et les pertes en vies humaines et matérielles.Par ailleurs, l’union du clergé guinéen demande au chef de l’Etat de briser le silence pour ramener la quiétude, l’harmonie et la réconciliation dans le pays. Elle exige également le respect de la constitution en vigueur, mais aussi l’observation du principe démocratique de l’alternance à travers des élections libres et transparentes et la liberté de la Commission électorale nationale indépendante.