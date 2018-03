Guinée : Pourquoi Kemi Seba a été refoulé ?

L’activiste français d’origine béninoise, Kemi Seba a été interdit de fouler le sol guinéen ce vendredi 2 mars 2018, a appris Africaguinee.com.Embarqué à bord du régulier Air Ivoire, Kemi Seba sur invitation du mouvement « le peuple n’en veut plus », l’activiste politique devait participer à une série de conférence pour sensibiliser la jeunesse guinéenne face aux enjeux qui interpellent les jeunes africains.Selon un membre du staff de communication du Mouvement que nous avons interrogé, cette visite de Kemi Seba devait être mise à profit pour dénoncer le clientélisme, le favoritisme, l’acharnement de la Cour pénale internationale (CPI) contre les dirigeants africains, le Franc CFA. Ils comptaient aussi donner un préavis aux dirigeants africains en vue de la mise en place d’une monnaie unique et dénoncer tous les présidents, qui, de par leur boulimie du pouvoir vont jusqu’à tripatouiller la Constitution de leurs pays contre le gré de leurs peuples afin de s’y éterniser et d’anéantir les acquis démocratiques.