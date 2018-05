Guillaume Soro au congrès extraordinaire du RDR : Beaucoup de bruits pour rien !

« J’irai au congrès (extraordinaire du RDR) parce qu’il ne faut pas fuir les débats. J’irai pour exposer mon point de vue sur les questions qui seront posées. Mes points de vue sont déjà connus mais, j’irai les défendre au congrès », avait lancé Guillaume Soro. A au moins deux reprises, le président de l’Assemblée nationale était revenu sur cette promesse.C’est dire qu’il était très attendu au congrès et les ovations qu’il a reçues dans la salle du palais des sports de Treichville témoignent sans doute de la volonté des militants, d’en savoir plus sur ces positions. Seulement voilà, Guillaume Soro n’a pas pris la parole et n’a d’ailleurs pas demandé à la prendre, du moins devant le congrès souverain.