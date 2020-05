Gueï Thomas (Percussionniste, "fils" de Marie Guiraud) - Ses confidences sur la vie de Rose Marie Guiraud

"Je dois beaucoup à cette grande dame"



• En tant que "fils" de Maman Guiraud, comment vous êtes vous sentis en apprenant la nouvelle de son décès ?



Gueï Thomas : Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui concerne le décès de Maman Guiraud. Personnellement, j'ai été affecté par la nouvelle de son décès, mais plus grave elle part dans ces conditions difficiles du coronavirus qui bloquent tout le monde. En tant que croyant, je dirai que Dieu seul sait ce qu'il fait pour chaque être humain et j'ai foi en ces décisions.



• On nous dit qu'il y avait un lien très fort entre vous et Rose Marie Guiraud. Pouvez-nous raconter ce lien?



G.T: Le lien qui nous liait est qu' elle avait la danse dans le sang et moi la percussion. L'art est inné en nous, si je peux le dire ainsi. Elle a commencé à 3 ans à pratiquer l'art. C'est pareil pour moi. Donc, on parlait le même langage culturel, artistique et vouait un grand respect pour notre tradition. Je suis l'enfant qu'elle n'a pas eu biologiquement, donc son fils spirituel. Je lui dois beaucoup.



• Vous étiez nombreux à avoir appris chez elle et auprès d'elle, que retenez-vous personnellement de cette grande dame?



G.T : Au niveau apprentissage j'ai appris que croire en soi dans ce que tu fais est primordiale, partagé son savoir est une bénédiction de Dieu dans ton boulot et dans tous les domaines. Surtout ne jamais abandonner et aussi aimer son prochain, ça aide beaucoup spirituellement, mentalement et ça ouvre beaucoup de portes dans ce que tu fais comme boulot et même dans ton foyer