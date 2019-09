Gouvernement ivoirien 4 septembre 2019.

Ministre d’Etat, de la Défense : Hamed Bakayoko,



Ministre des Affaires Etrangères : Marcel Amon-Tanoh



Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Albert Mabri Toikeusse



Ministre de l’Education nationale : Kandia Kamissoko Camara



Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme : Sansan Kambilé



Ministre de l’ administration du territoire : Sidiki Diakité



Ministre de la Sécurité : Général Vagondo Diomandé



Ministre des Eaux et forêts : Alain-Richard Donwahi



Ministre de l’Intégration africain et des Ivoiriens de l’Extérieur : Ally Coulibaly



Ministre de l’Agriculture et du développement rural : Kobenan Kouassi Adjoumani



Ministre des Ressources animales et halieutiques : Moussa Dosso



Ministre du Plan et du Développement : Nialé Kaba



Ministre des Transports : Amadou Koné



Ministre de l’Emploi et de la protection sociale: Abinan Kouakou Pascal



Ministre de la Promotion de l’Agriculture : Gaoussou Touré



Ministre de l’Economie et des Finances : Adama Coulibaly



Ministre de la Construction : Bruno Nabagné Koné



Ministre de la Santé : Aouélé Aka Eugène



Ministre de l’Economie numérique : Mamadou Sanogo



Ministre de la Ville : Amichia François Albert



Ministre des Mines et de la Géologie : Jean-Claude Kouassi



Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité : Anne Désirée Ouloto



Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’innovation du service public : Raymonde Goudou Coffie



Ministre de la Culture et de la Francophonie : Maurice Kouakou Bandama



Ministre de l’Equipement et de l’entretien routier : Amedée Kouakou Koffi



Ministre du Pétrole de l’Energie et du développement des énergies renouvelables : Aboudramane Cissé



Ministre de l’Environnement et du développement durable : Joseph Seka Seka



Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Bakayoko-Ly Ramata



Ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté : Mariétou Koné



Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme :Souleymane Diarrassouba



Ministère de l’Artisanat : Sidiki Konaté



Ministre auprès du Président de la République chargé des Grands projets : Claude Isaac Dé



Ministre de la Fonction publique : Issa Coulibaly



Ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement : Sidi Touré



Ministre du Tourisme et des loisirs : Siandou Fofana



Ministre des Sports : Danho Paulin



Ministre de l’Hydraulique : Laurent Tchagba



Ministre de la promotion de la, jeunesse et de l’Emploi des jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement : Mamadou Touré



Ministre auprès du premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat : Moussa Sanogo



Ministre auprès auprès du premier ministre chargé de la Promotion de l’Investissement privé : Emmanuel Esmel Essis



Ministre de la Promotion des PME : Félix Anoblé



Secrétaires d’état



Secrétaire d’Etat chargé du service civique : Siaka Ouattara



Secrétaire d’Etat auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme chargé des droits de l’Homme : Aimée Zégbéyoux

Epiphane Zorro

Philippe Legré



Secrétaire d’Etat chargé enseignement technique : Brice Kouassi

Belmonde Dogo

Koffi N’Guessan Lataille



Ministres auprès du Président de la république



Ministre auprès du président de la République chargé des Affaires économiques et financières : Adama Koné