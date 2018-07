« Gbagbo vient pour faire briller un soleil nouveau sur la Côte d’Ivoire» » (Justin Koua)

Justin Koua, le président de la Jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (JEDS, opposition) a annoncé, samedi au meeting de son mouvement, que l'ancien Chef de l'Etat, « Laurent Gbagbo vient pour faire briller un soleil nouveau sur la Côte d'Ivoire».



« Vous l'avez élu en 2000, réélu en 2010, il vient en 2020 pour faire briller un soleil nouveau sur la Côte d'Ivoire pour qu'un jour nouveau se lève. Il vient reconstruire la République, consolider la Nation et réconcilier les Ivoiriens » a déclaré Justin Koua devant plusieurs milliers de militants.



M. Koua a appelé « le peuple du Nord, le peuple du Sud, le peuple de l'Est, le peuple de l'Ouest, à être disposé à accueillir ton Gbagbo qui arrive ».



« Avec le PDCI, le MFA, l'UNG, le PIT, la société civile, les religieux, avec l'ensemble des Ivoiriens, nous batirons une Côte d'Ivoire prospère, réconciliée avec elle-même », a-t-il soutenu.



Auparavant, le jeune opposant a décrit la situation « alarmante et inquiétante » du pays.



Des déguerpis "en pleine saison de pluie et en période des examens scolaires" aux institutions "désuètes et inadaptées" en passant par l'école et la santé "devenues pour le régime des marchandises", Justin Koua a estimé que « la République s'est fait désagragée » .



"Même les logements sociaux, le régime fait des faveurs fiscales à ses amis, à son clan pour construire les maisons qu'il attribue aussitôt aux membres de sa famille", a dénoncé M. Koua selon qui "face à l'insécurité galopante, le régime reste impuissant, donnant l'impression d'être le tuteur légal de ces enfants microbes".



APA