Gabon : le gouvernement met en garde contre les clips jugés obscènes

Au Gabon, le ministère de la Communication est monté au créneau suite à la diffusion dans les télévisions publiques et privées, ainsi que dans les radios, de chansons et clips vidéo jugés obscènes. Désormais, les animateurs qui diffuseront ce genre de chanson sont passibles d'une peine de prison allant de deux mois à deux ans et d'une amende de 24 000 à 500 000 francs CFA (de 36 à 762 euros).Le ministère de la Communication n'a cité aucune chanson à l'origine de sa mise en garde envers les chaînes de télévision contre les clips vidéo jugés obscènes. Mais pour les Gabonais, trois œuvres actuellement en vogue sont visées, dont le titre « Bébé, on rentre » de Kero Skar, qui signifie qu'après avoir bu une bière, il faut bien terminer quelque part.