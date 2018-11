GABON : ALI BONGO ABSENT, LA PSYCHOSE NE RETOMBE PAS

Déjà 10 jours que Ali Bongo, 59 ans, n'a plus fait la moindre apparition publique. Le chef de l'Etat gabonnais est sous surveillance médicale à Riyad en Arabie Saoudite depuis le 25 octobre dernier selon le porte-parole de la présidence de la République, Ike Ngouoni. Ali Bongo est hospitalisé à Riyad (pour épuisement) en marge d'un forum économique.Pour l'opposant Zacharie Myboto, la nation doit être informée par l'équipe gouvernementale et non pas par un simple fonctionnaire de la présidence. Le parti de Zacharie Myboto, l'Union nationale (UN) interpelle désormais le gouvernement sur la nécessité d'informer la nation. D'autant que selon le prescrit de la constitution " la gestion d'une situation de cette nature relève de sa seule compétence".Au Gabon, le gouvernement représenté par le premier ministre, est la seule institution constitutionnelle habilitée à suivre le dossier médical et de rendre compte de l'état de santé du chef de l'Etat ajoute l'opposant.