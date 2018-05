France - Tension dans le milieu du show-biz à Paris

Une position que Piékoura Marc Harris alias Marco SFR, président déclaré de l’AMPPC-DIASPORA, et ses hommes réfutent. « Ils ont créé leur association le 4 mars 2018, l’AG constitutive a eu lieu le 5 mars 2018. Ne voyez-vous pas qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ? Le débat n’est plus là, nous, on veut travailler. Ils veulent juste nous tirer par le bas », commente Marco SFR. Et son secrétaire général, Gbogou Blé Eric de préciser : « L’élection n’a pas eu lieu parce que le comité a démissionné à la demande du camp Saki. Ce sont eux qui ont annulé les élections parce qu’ils ont exigé la démission du comité adh’oc, la suspension de la campagne, la suspension du débat médiatisé, que toute la France attendait. Pour finir, ils voulaient que Joss Menjoss soit banni de l’association ».



À en croire Diahoua Criblé Jean Jacques dit Jean-Jacques Washington, « Les deux candidats se sont présentés, il y a eu un comité de transition après la dissolution du comité adh’oc. Du coup, nous nous sommes retournés vers Joss parce que le pouvoir lui revenait. Le 3 mars 2018, Joss lance un appel avec un ultimatum de 72 heures pour qu’ils viennent rejoindre le bureau de transition, ils ne sont pas venus. Le 31 mars 2018, Joss Menjoss a convoqué une AG et Marco a été élu président. Donc le pouvoir n’a pas été donné à Marco. Après son élection, il a appelé Saki qui a opposé une fin de non recevoir. »



On le voit, Eric Saki et Piékoura Marc ne peuvent pas aller en vacances ensemble en ce moment. Encore moins leurs hommes. Les deux leaders dirigent deux camps arcboutés sur leurs positions et qui se regardent en chiens de faïence à la limite. Et pourtant, l’AMPPC-DIASPORA, l’association au chevet duquel ses « enfants » se « déchirent » a pour vocation première de fédérer les hommes du show biz de la diaspora ivoirienne, réguler les évènements culturels et aider ses membres en cas de besoin. On attend toujours ce moment.

Une médiation serait en cours dans le but de rapprocher les deux parties.



T. Georges Eddy