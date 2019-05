France-Côte d'Ivoire : les fantômes de Bouaké

Noyé dans le flot des infos, cet enterrement judiciaire sans fleurs ni couronnes est passé quasiment inaperçu. Le 23 mai, seuls les initiés ont noté que, six jours auparavant, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR), seule instance habilitée à juger les ministres pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, avait estimé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier, titulaires respectivement des portefeuilles de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères en novembre 2004.Novembre 2004 ? Le 6 de ce mois-là, un samedi, vers 13h30, deux Sukhoï Su-25 de l'armée de l'air ivoirienne, pilotés par des mercenaires biélorusses, bombardent en lisière de Bouaké, fief de la rébellion nordiste hostile au chef de l'Etat élu Laurent Gbagbo, le camp de la force d'interposition française Licorne. Raid fatal à neuf soldats hexagonaux et à un civil américain. Au lendemain de l'attaque, une quinzaine de "chiens de guerre" venus de l'ex-URSS sont interpellés à Abidjan par des militaires bien de chez nous, puis relâchés quatre jours après sans autre forme de procès. Le 16 novembre, les autorités togolaises arrêtent huit supplétifs venus de Minsk, dont les deux pilotes incriminés, vainement tenus à la disposition de Paris.