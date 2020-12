Franc CFA : la France adopte la réforme sur la monnaie communautaire (officiel)

Les députés français ont donné, jeudi 10 décembre, le feu vert à cette nouvelle législation sur la monnaie commune aux 8 pays de l’Afrique de l’ouest. Désormais, le Franc CFA va devenir “ÉCO”, en maintenant la parité fixe avec l’Euro, ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des Etats d’Afrique de l’ouest auprès du Trésor français.Dans son allocution à l’Assemblée nationale, le député Jean Paul Lecoq du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, a vivement critiqué l’adoption de ce projet de loi. Le parlementaire, très remonté contre les autorités françaises, a soutenu que ce débat devait se faire avec l’ensemble des parties prenantes.Selon Jean Paul Lecoq, la réforme n’a pas été faite pour changer quoi que ce soit, sur le fonds, et sa méthode confirme la condescendance de la France vis-à-vis des pays en question. « Un changement de monnaie, si on respecte le peuple concerné, aurait dû être un chantier démocratique, transparent et ouvert », s’est-il désolé.