Forte pluie dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 : un bilan humain de 19 morts dont 18 dans le district d’Abidjan et 1 dans l’Agnéby-Tiassa (DG ONPC)

La forte pluie qui est tombée dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 a occasionné un bilan humain de 19 morts dont 18 dans le district d'Abidjan et 1 dans l'Agnéby-Tiassa, particulièrement, à Tiassalé et de nombreux dégâts matériels. Tel est le bilan ‘’provisoire’’ dressé par le Général Kili Fiacre Fagnidi, Directeur général de l’Office National de la Protection Civile (ONPC) qui était ce mardi au journal de 20 heures de la première chaine de la télévision ivoirienne (RTI 1). Il a annoncé que des mesures particulières ont été prises à la tombée de la pluie lundi nuit. « Dès la tombée des premières pluies hier aux alentours de 23 heures, tous les services de secours étaient en alerte, à pied d’œuvre. À commencer par le GSPM (Groupement des Sapeur Pompier Militaire, Ndlr), les services techniques du ministère de la Santé, du ministère des infrastructures économiques, de ministère de la Construction, de la gendarmerie et autres…nous avons quadrillé les zones à risques et prêts à intervenir en cas de nécessité », a-t-il expliqué. Il a indiqué que des messages d’alertes avaient été lancés aux populations et des familles ont appelé. Il a assuré que des secours ont été apportés mais la pluie était tellement forte qu’elle a entravé les actions de sauvetage. D’où ce bilan élevé de pertes en vies humaines.Le Général Kili Fiacre Fagnidi a rassuré les populations que des mesures ont été mises en place au cours de la rencontre interministérielle présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce mardi même, pour mettre à l’abri les personnes sinistrées. Toutefois, le Dg de l’ONPC tout en réitérant ses condoléances aux familles des 19 victimes a souhaité que les mesures de prévention annoncées par le Gouvernement soient ‘’scru-pu-leu-se-ment’’ respectées par les populations notamment le déguerpissement des zones à risques.