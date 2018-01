Football. "Pas d’ambition politique" pour Didier Drogba en Côte d'Ivoire

« Je félicite George Weah. C’est un grand frère, un modèle pour moi. Ce qu’il a accompli démontre qu’à force de travail et de persévérance on peut atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves pour le bien de la communauté », assure Drogba, dans un entretien à l’AFP.Mais, la star ivoirienne refuse de céder pour le moment aux sirènes de la politique : « Ce n’est pas dans mes ambitions à la base. George avait cette ambition depuis des années. Aujourd’hui ce n’est pas mon cas ».Pour autant, Drogba ne délaisse pas son pays. Sa fondation, (Didier Drogba) fortement impliquée dans l’éducation, inaugure cette semaine une école dans la région de Guibéroua (sud-ouest) pour aider à promouvoir l’éducation dans les communautés cacaoyères en Côte d'Ivoire.Cette école de six salles de classe, dotée d’une cantine scolaire, de latrines, d’un terrain de football et de trois maisons d’enseignants contribuera « aux performances physiques, sociales et académiques des enfants du village de Pokou-Kouamekro », selon le géant suisse de l’agroalimentaire Nestlé et l’Initiative internationale pour le cacao (ICI), qui appuient ce projet.« Le meilleur moyen d’avoir un impact sur l’avenir d’un peuple c’est de l’éduquer. Grâce à l’éducation, on évite pas mal de problèmes socio-ethniques. On apprend la tolérance et cela évite des guerres » estime l’ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, pays qui a été troublé par 10 années de crises politico-militaires. « L’éducation permet une stabilité politique, économique », ajoute-t-il.