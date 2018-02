Facebook : des sites mensongers peu lus mais au succès considérable

La prolifération des fausses informations est indéniable, mais il reste difficile d’en mesurer la portée exacte. Une étude publiée au début de février par l’institut Reuters de l’université d’Oxford tente d’éclairer le phénomène en y apportant des éléments d’analyse factuels. Sans grande surprise, les auteurs ont constaté que les grands médias traditionnels sont plus lus que les sources connues pour diffuser régulièrement des intox. Mais leurs analyses montrent également que ces dernières sont loin d’être confidentielles.L’étude de l’institut Reuters s’intéresse à la circulation des fausses informations en France et en Italie. Pour tenter d’en mesurer la portée, ils se sont servis de listes de sites jugés peu fiables, dont ils ont comparé l’audience avec celle des médias traditionnels. « Le débat sur les fausses informations se concentre souvent sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous avons cherché à comprendre ce qui se passait ailleurs en Europe », nous explique Richard Fletcher, coauteur de l’étude.Les chercheurs ont utilisé des listes préexistantes de sites connus pour diffuser de fausses informations. Pour le volet français de leurs travaux, ils se sont appuyés sur l’annuaire des sources d’informations du Décodex.Les chercheurs ont retenu 38 sources parmi les quelque 450 qui y sont classées en « rouge » parce qu’elles ont publié un nombre significatif de fausses informations et/ou d’articles trompeurs : celles qui correspondent à des sites Internet dont l’audience était quantifiable dans les données issues des analyses de la société Comscore (ces mesures sont réalisées en étudiant le comportement d’un panel d’internautes croisé avec d’autres données). Certains sites n’ont pu être analysés, de même que les pages Facebook ou comptes Twitter et YouTube isolés.Les autres catégories du Décodex (sites parodiques en « bleu », sites « orange » dont la fiabilité ou la démarche est douteuse) n’ont pas été étudiées.