Facebook bannit les comptes de plusieurs personnalités d’extrême droite «dangereuses»

Facebook continue sur sa lancée et prend davantage de mesure contre les contenus haineux. Jeudi soir, la firme de Mark Zuckerberg a annoncé la suppression des comptes de sept personnalités américaines jugées comme des «individus et organismes dangereux» sur le célèbre réseau social. Elles sont également bannies d’Instagram, l’application de photos et de vidéos de Facebook.La liste comprend des figures d’extrême droite bien connues des réseaux sociaux aux États-Unis telles Louis Farrakhan, qui prône le séparatisme noir et avait qualifié les personnes de confession juive de «termites», ou encore le fondateur du site Infowars, Alex Jones, connu pour propager des théories du complot. Il estime notamment que la tuerie de l’école de Sandy Hook, qui a fait 28 morts (dont de nombreux enfants) en 2012, est une manipulation du gouvernement américain. Ce dernier avait déjà été banni de Facebook l’année dernière mais nombreuses de ses pages étaient restées actives. Il disposait également d’un compte sur Instagram. Facebook précise que tous comptes, pages, groupes et événements associés au nom des personnes bannies seront également supprimés: par exemple, sur Facebook, la page officielle du site Infowars n’est plus disponible.