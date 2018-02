FRANCE - LIBERIA : Macron reçoit Weah ce mercredi à l'Elysée

Il tient désormais tout droit dans ses nouveaux habits de chef d'Etat du Liberia. Et c'est en cette qualité que Georges Opong Weah sera reçu ce mercredi par son homologue français, Emmanuel Macron, à l'Elysée. Au menu de cette rencontre, un déjeuner de travail entre les deux présidents des républiques française et libérienne. Un rendez-vous à l'allure "sportive" en raison des personnalités qui vont y prendre part. Il s'agit, entre autres de l'Ivoirien Didier Drogba, du jeune international français, Kylian M'bapé. À ces deux footballeurs s’adjoignent le président de la Fédération Internationale de Football Associations (FIFA), Gianni Infantino et celui de la Fédération française de football (FFF), Noel Le Graët. Le rôle du sport comme facteur de développement sera au cœur de ces échanges. Ce qui explique la présence des ces personnalités du monde du football.

Au plan politique, le Liberia n'est pas "un territoire" français. Mais selon notre confrère, Radio France International (RFI), la France d'Emmanuel Macron veut désormais ratisser large. Cette France qui n'a plus d'ennemis mais rien que des "amis". C'est pourquoi la France compte ajouter le Liberia de Georges Weah au nombre des pays prioritaires qui doivent bénéficier de l'aide française au développement tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, Haiti, le Comore, le Tchad, le Niger, le Congo, la Mauritanie et bien d'autres.

Toujours selon notre confrère, la France entend ainsi réchauffer et relancer ses relations avec le Libéria, un pays anglophone dirigé par un président qui incarne, à ses yeux, une "nouvelle génération" de chefs d'États africains.



Edson Titi