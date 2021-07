FRANCE - L’application mobile du Pass Culture pour les jeunes de 18 ans !

Le Pass Culture permet de faciliter l’accès à la culture des jeunes de 18 ans, inspiré du bonus cultura italien. Son déploiement a débuté au début de l’année 2019 dans 14 départements avant une éventuelle extension dans tout le territoire français. Le Pass Culture prend la forme d’une application mobile pour révéler toutes les possibilités culturelles et artistiques à proximité.La géolocalisation va permettre à l’application « Pass Culture » de dénicher les propositions culturelles à proximité des utilisateurs.MuséesBibliothèquesThéâtresÉvénements musicauxSéances de cinémaBiens culturels : livres, disques, instruments de musiques, etc.Services numériques (jeux-vidéos, presse numérique, etc.) dans la limite de 100 €.L’application mobile « Pass Culture » va également permettre de réserver une place (si besoin) pour participer aux différents événements culturels.Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes et apporter un nouveau mode de communication aux nombreux acteurs du domaine culturel.Les jeunes utilisateurs peuvent faire la demande d’une enveloppe de 300 euros dès 18 ans, valable 24 mois. Le jeune bénéficiaire pourra dépenser cette enveloppe parmi un large choix de propositions culturelles : spectacles, visites, livres, etc.Cette enveloppe de 300 euros est disponible 24 mois.La plupart des jeunes peuvent bénéficier du Pass Culture et son application mobile, sous certaines conditions.- Être âgé de 18 ans- Résident français depuis une année minimum dans l’un des départements d’expérimentation- Citoyen de l’Union EuropéenneSuite à une expérimentation au cours des deux dernières années dans 14 départements, aujourd’hui, tous les jeunes Français de 18 ans sont éligibles au Pass Culture.L’application mobile « Pass Culture » s’adresse uniquement aux jeunes bacheliers et aux étudiants.Les jeunes bénéficiaires ne sont pas les seuls concernés par cette application mobile. En effet, les acteurs culturels, les relais socio-éducatifs et toutes les personnes en contact avec les plus jeunes peuvent participer à l’amélioration du Pass Culture.Tous les acteurs culturels, peu importe où ils se trouvent, peuvent s’inscrire directement sur l’application et proposer leurs activités culturelles, payantes ou gratuites.Tous les acteurs culturels peuvent s’inscrire sur l’application mobile « Pass Culture » : publics, privés ou associatifs.Le gouvernement incite les relais socio-éducatifs à communiquer auprès de leurs publics afin de :- Faire connaître le dispositif aux plus jeunes- Permettre aux jeunes éligibles d’activer l’application « Pass Culture »- Aider les bénéficiaires à utiliser l’enveloppe de 300 eurosTous les acteurs socio-éducatifs (enseignant, membre d’une association, accompagnateur ou chargé d’une mission locale, etc.) peuvent découvrir toutes les spécificités du Pass Culture sur le site officiel de l’application.Dans l’optique de démocratiser l’application « Pass Culture » et permettre son extension à l’ensemble du territoire, toutes les personnes qui côtoient des jeunes éligibles à ce pass peuvent diffuser ce lien pour bénéficier du pass et également parler du dispositif.