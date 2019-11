FRANCE - INVESTITURE DE LA SECTION FPI "KOUA JUSTIN" DE FONTENAY-SOUS-BOIS (94) : MME HORTENSE PLANCZNER PREND LES COMMANDES

Prévue pour 14h, la cérémonie ne débutera finalement qu'à 16h 02, après le mot de bienvenue de M. Josaphat Honoré Boua Séri, au nom du comité d'organisation.



L'installation officielle de Mme Hortense Planczner, la nouvelle secrétaire générale de section, a été opérée par Mmes Georgette Nékalo (représentante du FPI France métropolitaine) et l'ex-représentante du FPI en France, Adé Assalé Hortense, marraine de la section "Koua Justin".

Un symbole pour marquer l'union au sein de cette famille politique secouée par les effets collatéraux de la perte du pouvoir, en avril 2011.



Au nom de la représentation hexagonale, Mme Georgette Nékalo a invité ses camarades de la section baptisée "Koua Justin", à tourner le dos à la fête en se mettant résolument au travail. Elle a exprimé sa confiance à Mme Hortense Planczner pour avoir épousé le combat du président Laurent Gbagbo, avant d'inviter les militants à prioriser les activités du FPI.



Prenant la parole à la suite de sa responsable hiérarchique, Mme Hortense Planczner a saisi cette occasion pour rendre hommage aux nombreux disparus du FPI dont les feus vice-présidents Abdoudramane Sangaré et Miaka Ouretto pour avoir refusé la soumission du FPI. Elle a appuyé le militantisme de "ses deux soeurs de lutte", Georgette Nékalo et Adé Assalé, et a révélé que sa section porte le nom "Koua Justin" en reconnaissance du combat du secrétaire général qu'il est devenu ; pour sa loyauté et sa fidélité au combat de Laurent Gbagbo, "un prisonnier acquitté mais pris en otage".



La nouvelle secrétaire de la section de Fontenay-sous-Bois, s'adressant à la représentante du FPI en France métropolitaine, a déclaré : "Proposez, et nous, section Koua Justin, travaillerons à la réussite de la meilleure des batailles pour 2020."