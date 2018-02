FRANCE - Africa Tresses Fashion (2ème édition) : La styliste Mariée Seck va présider le jury

La deuxième édition "d'Africa Tresses Fashion" va sans doute montrer un visage nouveau. Le premier responsable de cette manifestation culturelle, le journaliste ivoirien Dieusmond Tadé, est au four et au moulin. Il est en train de mettre les bouchées doubles pour faire de l'acte II de son événement celui de la confirmation. Evènement placé, cette année, sous le signe de l'autonomisation de la Femme. Outre les dispositions administratives auxquelles son équipe et lui s’attellent en ce moment, il ne néglige pas l'aspect technique non plus. C'est pourquoi il a fait appel, pour la sortie du 14 au 16 septembre 2018 à Auxerre, à une professionnelle de la mode. La styliste franco-sénégalaise, Marieme Seck, pour présider le jury. "J'ai choisi cette dame pour plusieurs raisons. Elle est une référence en matière de mode. C'est une Africaine d'origine qui aime et fait très bien son travail. Elle a prouvé que partout où on fait la promotion de la mode africaine, elle ne se fera pas prier pour y être. Ce sont ces choses qui ont motivé mon choix", note Dieusmond Tadé. La patronne de la marque " Metissé" se dit honorée par cette marque de confiance. " Je suis honorée. Je remercie le comité directeur. Autant que nous sommes, nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui concerne l'Afrique. C'est donc une initiative qui nous appartient tous. Il ne faut pas l'oublier, la tresse fait partie de notre culture, de la beauté africaine. Quand c'est naturel, il n'y a rien de plus beau", commente la styliste modéliste.