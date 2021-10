FRANCE - ARRESTATION CE MATIN DE ÉGOUNTCHI BÉHANZIN

(...)Malgré la dissolution de la LDNA, les policiers étaient à la recherche du porte-parole et fondateur de la LDNA, Egountchi Behanzin, alors qu’il ne fait l’objet d’aucune recherche par les autorités françaises.Une campagne d’intimidation, d’harcèlement et d’abus de pouvoir a été lancée contre lui et son entourage.Les forces de l’ordre de Val-de-Reuil sont rentrées de force dans le domicile de la famille de Egountchi Behanzin, à 6h00 aujourd’hui, sous le prétexte fallacieux de « appel à la violence » alors qu’il se trouvait en famille.Une scène digne d’un déploiement de guerre a eu lieu ce matin, des portes en pièces à l’aide de bélier, des armes de guerre et de gros calibres braqués sur une femme enceinte et ses enfants en bas âge, des cris, des pleurs d’enfants qui résonnent…« Mme vous mettez en danger votre enfant » dit un policier à une femme enceinte, après avoir mis toute une famille en émoi à 6h du matin par une trentaine d’agents des forces de l’ordre.C’est dans ce contexte que Egountchi Behanzin a été molesté devant les siens.Nous ne savons pas où se trouve actuellement Egountchi Behanzin et dans quelles conditions.Nous ne pouvons accepter que l’on nous violente ainsi et devant nos proches, dans le seul but de faire taire nos droits.Nous ne pouvons accepter que notre couleur définisse dans quel monde vivront nos enfants.Nous apprenons que en ce moment même la police de Val-de-Reuil et les autorités françaises n’auraient pas fini leur persécution contre ceux qui osent défendre leur droit et luttent contre la négrophobie.Nous appelons à la mobilisation devant le commissariat de val de rueil, partagez massivement ce communiqué.Sentez-vous tous investis de sa vie aujourd'hui car c'est pour notre vie que nous luttons tous les jours...