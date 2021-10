FRANCE - AFFAIRE « VIOLENCE À VAL-DE-REUIL » - EGOUNTCHI BÉHANZIN ET SES CAMARADES RELAXÉS PAR LE TRIBUNAL D’ÉVREUX

Cela aura traîné en longueur, c’est tard dans la nuit ce mercredi 13 octobre que la bonne nouvelle est tombée en provenance du tribunal d’Evreux, Egountchi Behanzin et tous les autres militants ont tous été relaxés !Le juge a pris le contre pied de l’accusation de la commune de Val-de-Reuil et a estimé qu’il n’avait pas «à juger le parti politique d’Egountchi Behanzin», confirmant ainsi le caractère abusif de ces arrestations politiques.L’arrestation politique, violente et abusive d’Egountchi Behanzin ainsi que des autres militants participait à une opération d’acharnement contre la personnalité politique d’Egountchi Behanzin.Car dans le fond les dossiers de plaintes reposaient une fois de plus sur du vent.Un dossier truffé de vices de procédures qui en principe n’aurait jamais dû aboutir à un procès, et pourtant !Cela n’a pas empêché de faire dilligenter plusieurs véhicules de police et plus d’une dizaine d’agents depuis Val de Reuil vers la région parisienne afin de procéder à une arrestation des plus musclées avec défonçage de porte en règle en pleine nuit, pénétration violente dans le domicile, intimidations devant la famille d’Egountchi Behanzin dont des jeunes enfants, comme si il s’agissait de l’arrestation du siècle de l’ennemi public numéro Un.Tout ceci est l’illustration de la négrophobie institutionnelle qui sévi encore à ce jour en France.Nous vous remercions tous pour tous vos soutiens.Nous remercions chaleureusement nos avocats pour le travail remarquable qu’ils ont fait une fois de plus.Á ce propos n’hésitez pas à continuer aux frais de justice que cela occasionne, via la cagnotte mise en place exclusivement pour cela.Quel que soit le montant, chacun peut participer à la mesure de ses possibilités à cette cagnotte.