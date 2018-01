FPI de Gbagbo en Côte-d’Ivoire : Le camp Sangaré annonce un congrès en août

Venus des différentes sections de base d’Abidjan et de certaines villes de l’intérieur du pays, quelques 300 militants se sont rassemblés, sous un soleil de plomb, dans l’enceinte de la résidence abidjanaise de Michel Gbagbo, le fils de l’ex-président, à la Riviera-Golf, qui s’est avérée exigüe. Les bâches dressées n’ont pu contenir les militants dont certains sont restés hors la résidence, bondée de monde, pendant toute la cérémonie à laquelle ont assisté presque tous les cadres de cette frange de l’ex-parti présidentiel.



Des responsables d’autres partis politiques comme Anaky Kobenan, Abou Cissé, Armand Ouegnin étaient présents tout comme l’épouse du général Dogbo Blé, ancien patron de la garde républicaine, en prison depuis 2011. Attendu par les militants pour les orientations, Aboudramane Sangaré a délivré un discours fleuve d’environ deux heures de temps, à la fois dithyrambique pour Laurent Gbagbo et critique contre le pouvoir actuel. Comme à l’accoutumé, il a égrené les qualités de “démocrate et d’homme de grand cœur’’ de l’ex-président avec le lequel il fondé le FPI. Se prononçant sur le procès de M. Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI), il a indiqué que sa libération “est proche”, avant d’inviter ses partisans à se tenir prêt “pour la grande marche vers l’aéroport” pour son accueil. “Mon seul regret (en 2017) pour l’intérimaire que je suis, c’est de n’avoir pas fait de passation de charges avec Gbagbo”, a-t-il poursuivi.



Avant l’annonce du congrès, il a rappelé l’organisation en avril de “la Fête de la liberté’’ à Gagnoa, la région natale de M. Gbagbo. Une manifestation organisée annuellement par le FPI depuis 1991 pour célébrer l’instauration du multipartisme en Côte d’Ivoire en 1990.



